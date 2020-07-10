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AA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 21:45,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bursa'da gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

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Son dakika haberi: Bursa'da gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı
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Son dakika haberine göre; Bursa'da, sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren, tutuklandı.

Paylaşımlarıyla ilgili olarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Özeren'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özeren tutuklandı.

Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

Son dakika haberi: Bursada gözaltına alınan Levent Özeren tutuklandı

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