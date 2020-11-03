Son dakika haberi: Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? MGM 3 Kasım Salı hava durumu tahminleri
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Bazı bölgelerde serin ve yağışlı hava devam ederken MGM'den salı günü için yeni uyarı geldi. Yapılan son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre bugün öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında olması ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
MGM hava durumu raporu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Kocaeli, Düzce, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Samsun ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte, Türkiye geneli hava durumu.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde İstanbul, Kocaeli çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu
KÜTAHYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 21°C
Az bulutlu
MUĞLA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
ÇANKIRI -1°C, 14°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 14°C
Parçalı az bulutlu
KONYA 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Düzce ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 18°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN 8°C, 14°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GAZİANTEP 10°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 12°C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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