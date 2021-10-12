Son dakika haberi: Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

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İstanbul başta olmak üzere bir çok ilde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuzluklara neden oldu. Zonguldak'ta şiddetli fırtına bir apartmanın terasının çatısını uçurdu. Öte yandan, Meteoroloji tarafından Kastamonu ve Sinop için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun bölgesinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bir apartmanın terasının çatısı uçtu. Akşam saatlerinde kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Tepeköy Mahallesi Gençlik Sitesi'ndeki bir blokun teras çatısı bulunduğu yerden ayrıldı. Çatının düşme anı bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatının elektrik hattına zarar vermesi nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Olayda yaralanan olmadı.

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İSTANBUL'DA SAĞANAK



İstanbul genelinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, akşam etkisini artırarak devam ediyor. Avrupa Yakası'nda Şişli, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. D-100 kara yolu Ankara istikameti Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasında ise Üsküdar, Maltepe, Pendik, Beykoz ve Kartal’da kuvvetli sağanak etkili oluyor.

BATI KARADENİZ'E DİKKAT

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz'in Kastamonu ve Sinop illerini kapsayan bölümünde, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan saatteki hızı 75 kilometreyi bulması beklenen kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü kaydedilerek, olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın iç kesimleri, Çanakkale'nin güney, Balıkesir’in batı ilçeleri ile İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri, Kocaeli, Sakarya, Düzce'nin kıyı kesimleri, Zonguldak çevreleri ve Adana’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

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Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ çevreleri ile Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 10°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KOCAELİ 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney Ege'de (İzmir'in güneyi, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN 13°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların güneyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 13°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

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Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Adana'nın iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Batı Akdeniz’in batısı ile Antalya'nın doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.

ADANA 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 15°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİVAS 8°C, 22°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde Düzce'nin kıyı kesimleri ile Zonguldak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TOKAT 11°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 19°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

KARS 2°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, yarın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 28°C

Parçalı bulutlu, yarın doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 17°C, 31°C

Az bulutlu ve açık