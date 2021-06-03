Son dakika haberi: Bu iddia çok konuşulmuştu.. Korona aşısı kısırlık mı yapıyor? Prof. Dr. Unutmaz yanıtladı

ABD'den Türkiye'ye gelen Bağışıklık Sistemi Uzmanı Unutmaz, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün salgın ve aşı konusundaki sorularını yuanıtladı.

Unutmaz, ''Türkiye'de erken mi başladı normalleşme?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bunu söylemek zor. Biraz hızlı girdik diyebilirim. Kapanmanın çok önemli bir rolü oldu. 60 binlerden 7-8 binlere düştü. Biraz daha kademeli olsaydı bence biraz daha az endişe ederdik. Şu anda virüs daha bulaşıcı bir virüs. Şu anda kestirmek zor ama. İnsanların davranışlarına tamamen bağlı. Tamamen normale döndük, eski hayatımıza döndük gibi davranırlarsa kesinlikle artacak. Oradan kaçış yok, aşılar yetişmez. Bugün bile günde bir milyon doz yapmaya başlasak etkisini Temmuz-Ağustos'ta görürüz. Önümüzdeki bir iki ay çok kritik bir süreç.''

AŞI RANDEVULARINA GİTMEYENLERE ÇAĞRI

Aşı randevularına gitmeyenlere çağrı yapan Unutmaz, şunları söyledi:

''İnanılmaz bir travma yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettik. Bu savaştan - bir dünya savaşı bu - bu kurtulmanın tek yolu bu. Elimizde inanılmaz bir fırsat var. Yani şu anda dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı Türkiye'ye geliyor. Yani bu çok büyük bir fırsat. Örneğini İsrail'de gördük. Yüzde 60'ını aşıladılar ve bitti. Salgın yok, vaka çıkmıyor. Benim ABD'de yaşadığım eyalette her şey normal. Kimse maske takmıyor. Yüzde 70'e ulaştı ve bizim hastanede sıfır vaka var şu anda. İnanılmaz derecede etkililer ve buradan kurtuluşumuzun tek yolu bu. İnsanlar endişe etmesinler. O kadar çok dezenformasyon var ki. Bu mRNA aşılarıyla ilgili. Dünyada yüz milyonlarca insan aşı oldu. Net olarak biliyoruz, neler olur neler olamaz.

BIONTECH AŞISI KAPAN KİŞİ VİRÜS KAPAR AMA BULAŞTIRMAZ DENİYOR. BU DOĞRU MU?

Bütün aşılar iyi. BionTech aşısında o kadar yüksek miktarda antikor üretiyorsunuz ki ne size bulaşıyor. Diyelim ki virüs size girmeye çalıştı akıllı hücreler bertaraf ediyor. Sizde de üreyemediği için kendini çoğalamadığı için başkalarına da bulaşmıyor. Bunun en net iki örneğini görüyoruz. İki ülkeden bahsedeyim. Birincisi İsrail. Nüfusunun yüzde 60'ını BionTech, Moderna aşılarıyla aşıladı. Vaka sayıları tek tüke düştü.

AŞI KISIRLAŞTIRIR MI?

Dünyada bir milyar küsur insan aşı oldu. mRNA aşılarından yüz milyonlarca insan aşı oldu. Yüzbinlerce kadın aşı sonrası hamile kaldı. Hatta hamileler aşı oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı doğan çocuklarda. Aşı dediğiniz koronavirüsünün 20'de bir küçük bir parçası. Böyle bir durum olsa Kovid ile hasta olduğunuzda herkesin kısır olması lazım. Oradaki riskiniz bin kat daha fazla. Siz onun çok çok küçük bir parçasını bağışıklık sisteminize öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu virüs geldiği zaman hazır olun. Virüsle enfekte olanların uzun vadeli etkisi var. Uzun Kovid dediğimiz bir olay var. Gençlerde bile yüzde 2'sinde kalp iltihabı olabiliyor. Bunu düşünmeleri lazım. Arada mantıksal bağlantı yok, biyolojik bir sebep yok. Uzun vadeli herhangi bir yan etki olma olasılığı sıfır. Ben uzun yıllardır bu konuları çalışıyorum bu yıl en mutlu olduğum gün Ocak'ın başındaydı, aşı olduğum gündü. Daha mutlu olduğum konu; Türkiye'ye gelebileceğim ve anneme sarılabileceğim dedim. Çok şanslıyız, bu kadar etkili aşı var elimizde ve bizi yıllarca koruyacak bu aşılar.''

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