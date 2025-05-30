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Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı

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#Borsa İstanbul#Manipülasyon#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Son dakika haberi... Borsa İstanbulda manipülasyon iddiasıyla başlatılan soruşturmada 12 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 20:14

Son dakika haberi... Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde sosyal medya aracılığıyla manipülasyon yapıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise "imza verme" ve "yurt dışına çıkış yasağı"nı kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

SORUŞTURMADAN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ'nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlenmişti.

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"Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı" isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla manipülasyon yaptığı anlaşılan 17 şüpheli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatmıştı.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

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#Borsa İstanbul#Manipülasyon#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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