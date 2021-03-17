DHA
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Son dakika haberi: Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesi davasında flaş gelişme! 2 öğrenci hakkında tahliye kararı çıktı
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 2'si tutuklu 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1er yıldan 3er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Tutuklu öğrenciler Doğu Demirtaş ve Selahattin Can Güneş hakkında tahliye kararı verildi.
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