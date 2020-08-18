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AA- DHA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 17:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bodrum'daki şaşkına çeviren görüntüde yeni gelişme

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Son dakika haberi: Bodrum'daki şaşkına çeviren görüntüde yeni gelişme
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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçesinde, deniz tabanına yapılan ve su altı kameralarınca tespit edilen beton duvarlarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Öte yandan konuyla ilgili Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerince Pina Yarımadası'nda inceleme yapıldığı ve konunun araştırıldığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi. 

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  • Muğlada deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
  • Muğlada deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
  • Muğlada deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
  • Muğlada deniz tabanına yapılan beton duvarlarla ilgili inceleme başlatıldı
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Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina Yarımadası'nda deniz tabanına beton set çekildiği ihbarını alan Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kent Konseyi yetkilileri, bahse konu alanlarda inceleme yaptı.

Su altı kamerasıyla da tespit edilen görüntülerde, deniz altına metrelerce uzunlukta beton duvarlar çekildiği belirlendi. İhbar üzerine Bodrum ve Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkilileri bahse konu alanlarda incelemelerde bulunarak araştırma yaptı.

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Bodrum Belediyesi ile 'denizden bakış' programı başlattıklarını ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Son dakika haberi: Bodrumdaki şaşkına çeviren görüntüde yeni gelişme

 

İlçede deniz dibine duvarlar yapılmaya başladığını gördüklerini anlatan Yılmaz, "Bazı yerlerde mevcut duvarların yükseltilerek yeni alanlar kazanıldığını gördük. Bu böyle gidiyor. Denize yapılan bu işlemlerin acısını çok sonra çekeceğiz. Deniz dibi ölmeye başladıkça, kokular burnumuza gelmeye başladıkça çok pişman olacağız ama iş işten geçmiş olacak. Biran evvel yetkililerin bu konuya el atması lazım. " ifadesini kullandı. 

Öte yandan konuyla ilgili Milas Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerince Pina Yarımadası'nda inceleme yapıldığı ve konunun araştırıldığı, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünce ise Yalıkavak'taki bir şirket hakkında dava açılacağı öğrenildi. 

Bodrum'daki şaşkına çeviren görüntüde yeni gelişme
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