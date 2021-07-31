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GeriGündem Son dakika haberi: Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanı'ndan halka çağrı
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Gündem
AA/ DHA
Haber Giriş: 31.07.2021 - 22:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bodrum'da yeni yangın! Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanı'ndan halka çağrı

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Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlar makilik alanda yayılmaya devam ediyor. İçmeler Mahallesi'nde tersaneler ve otellerin bulunduğu bölgeye Gökpınar Mahallesi'ne ulaştı. Milas-Bodrum sınırı Mumcular bölgesinde ikinci bir yangının daha başladığını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Aras, vatandaşlardan asılsız haberlere itibar etmemeleri ve trafiğe zorunlu olmadıkça çıkmama çağrısında bulundu. Öte yandan Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu.

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  • Bodrumda yangın Oteller boşaltılıyor
  • Bodrumda yangın Oteller boşaltılıyor
  • Bodrumda yangın Oteller boşaltılıyor
  • Bodrumda yangın Oteller boşaltılıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde çıkan yangın İçmeler Mahallesi'nin yanı sıra  ulaştı. Bu bölgede beş yıldızlı üç oteli tahliye edildi. Yangına havanın kararması nedeniyle sadece karadan müdahale ediliyor

Yangının etkisini artırması üzerine beton şirketlerine ait 30 mikser ile 5 polis TOMA'sı da söndürme çalışmalarına destek olurken vatandaşlar da yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Kamuya ait lojmanlara ve yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaşan yangında vatandaşlar yangın tüpleri ve kovalar ile seferber oldu. Vatandaşlar yangın bölgesine su ayran ve yiyecek getirerek ekiplerin ihtiyaçlarını karşılamak için birbirleri ile yarıştı.

Yoğun duman da çalışmaları zorlaştırıyor. Dumandan etkilenen iki itfaiye eri ve iki beton mikseri şoförüne bölgede hazır bekletilen ambulansta ayakta müdahale edildi.

Son dakika haberi: Bodrumda yeni yangın Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanından halka çağrı

BAŞKAN ARAS'TAN 'ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN' ÇAĞRISI

CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilk olarak İçmeler bölgesi ardından da Mumcular Beyciler Mahallesi’ne geçerek, bilgi aldı, söndürme çalışmalarını yerinde inceledi. Her iki yangına da havadan ve karadan müdahale sürerken Başkan Aras, yazılı açıklama yapıp, itfaiye ekiplerinin trafikte yollara takılmaması ve hızlı bir şekilde yangına acil mücadele vermesi için vatandaşlardan zorunlu olmadıkça araçları ile trafiğe çıkmamasını istedi. Sosyal medya hesaplarından vatandaşları bilgilendirdi.

Başkan Aras, "Sevgili Bodrumlular İçmeler tersaneler bölgesinin tam üzerindeyiz. Burada ciddi bir yangın oldu. Bu bölge olduğu gibi yandı maalesef, tersanelere gelmeden yangını tutabildik. Ama şu an soğutma çalışmaları devam ediyor burada sıkı bir personel ve ekipmanla, asıl şimdi biraz daha Manastır Otel'in üstünde Forever Club'a doğru bölgede bir artış oldu. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Şu anda ekiplerimiz de havadan karadan söndürme çalışmaları sürdürüyor. Birçok yerden ihbarlar ya da asılsız haberler geliyor. Bunlara itibar etmeyiniz. Halkımızdan ricam asılsız haberlere itibar etmemeleri, trafiğe çıkmamaları ve araçlarını bir an önce trafikten çekmeleridir. Farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına da mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

Son dakika haberi: Bodrumda yeni yangın Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanından halka çağrı

'KRİZ MASASI OLUŞTURULDU'

Başkan Aras, "Bodrum Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, yangına havadan karadan müdahaleye devam ediyor. Bodrum Belediyesi'nde kriz masası oluşturuldu. Tüm imkanlarını seferber ederek yangın söndürme çalışmalarına müdahale ediliyor" diye konuştu.

Başkan Aras, ayrıca sosyal medya üzerinden "Yangın söndürme çalışmalarımız havadan ve karadan sürüyor. Belediye araçlarımız, tahliyeye gerek duyulması ihtimaline karşı İçmeler’de hazır halde bekliyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum; acil durumlar dışında lütfen trafiğe çıkmayalım" diye hatırlatma yaptı.

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Son dakika haberi: Bodrumda yeni yangın Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanından halka çağrı

 

YERLEŞİM ALANINA 150 METRE UZAKLIKTA

Alevlerin yaklaşık 150 metre uzaklıktaki yerleşim alanına sıçramaması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Son dakika haberi: Bodrumda yeni yangın Yerleşim yerlerine 5 metreye kadar yaklaştı... Belediye Başkanından halka çağrı

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