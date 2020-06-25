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Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 25.06.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bodrum'da korkutan yangın

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Son dakika haberi: Bodrum'da korkutan yangın
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda, saat 15.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen alevleri görenler, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Alevler, yerleşim yerlerini de tehdit ediyor.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkisindeki makilik alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangın, saat 17.00 sıralarında, kontrol altına alındı. Orman ve itfaiye ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiği yangında, 15 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

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