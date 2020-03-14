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DHA
Haber Giriş: 14.03.2020 - 01:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Bodrum'da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi: Bodrum'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, saat 00.57’de merkez üssü Ege Denizi Muğla’nın Bodrum ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde deprem, meydana geldi. Zeminden 23.51 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Bodrum ve çevresinde hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir yıkım yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı.

Son dakika haberi: Bodrumda 3.9 büyüklüğünde deprem

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