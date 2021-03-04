Son dakika haberi: Bitlis'teki askeri helikopter kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

ŞEHİT ERBAŞ'IN OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.