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AA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 19:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bitlis'teki askeri helikopter kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

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Son dakika haberi: Bitlis'teki askeri helikopter kazası... Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Erbaş'ın oğluna taziyelerini iletti

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş'a taziyelerini iletti.

Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ye başsağlığı diledi.

ŞEHİT ERBAŞ'IN OĞLUYLA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, helikopter kazasında şehit olan Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bitliste askeri helikopter düştü 9 şehidimiz var
Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehidimiz var
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