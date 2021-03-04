Son dakika haberi: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehidimiz var

MSB'den yapılan açıklamada, helikopterin Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün 13.35'te kalktığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle irtibatın 14.25'te kesildiği aktarılırken, bölgede derhal İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama-kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

MSB açıklaması şöyle devam etti:

* Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

* Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

* Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

'OLAY TEKNİK ARIZA KAYNAKLI'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer şu bilgileri aktardı:

"Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. 2 yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabii olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor.

Son derece gelişmiş bir helikopter, TSK ihtiyaç duymuş, Bingöl'den Tatvan'a intikal gerçekleştiriyor. Bu helikopter üst derece teknolojiye sahiptir. Helikopterlerin kabiliyetleri çok yüksektir ama bir o kadar da çok risklidir. TSK bu helikopterlerin bakımlarını çok iyi yapmaktadır. Çok yüksek coğrafya, dar vadiler dik yamaçlara sahip bir arazi. 3 bin rakıma çıkıldığında rüzgarın da etkisiyle -30'a düşebiliyor. Bir anlık bir hususla bu tarz arızalarla karşılaşılabiliyor."

'MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

'YÜREKLERİMİZİ DAĞLADI'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Emine Erdoğan: Bitlis’te askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bitlis’ten Tatvan’a giden askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu 9 kahraman askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milletimizin ve Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

'BAŞSAĞLIĞI, SABIR VE ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Bitlis’ten gelen acı haberle yüreğimiz dağlandı. Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Bingöl’den Tatvan’a giderken elim bir helikopter kazası sonucu şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağolsun.

Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis’ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bitlis Tatvan'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman evlatlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 9 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı 4 askerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Askeri helikopterimizin Tatvan’da düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.