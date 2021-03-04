Son dakika haberi: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 9 şehidimiz var

MSB'den yapılan açıklamada, helikopterin Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün 13.35'te kalktığı belirtildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle irtibatın 14.25'te kesildiği aktarılırken, bölgede derhal İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama-kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

MSB açıklaması şöyle devam etti:

* Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

* Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.

* Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

* Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz."

'OLAY TEKNİK ARIZA KAYNAKLI'

CNN Türk canlı yayınında konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eray Güçlüer şu bilgileri aktardı:

"Pilot bu arızayı anladı ve iniş yapmaya çalışırken normale göre iyi bir iniş yaptığını görüyoruz. Ama insanlar için bu iniş olumsuz. 2 yaralı askerin kurtarılmasının nedeni iniş hızının yere yaklaşırken düşmüş olması. Bu da tabi olayın tamamen teknik bir arıza nedeniyle göstermesinden kaynaklı. Fikir yürütülüyor. Helikopter çok parçalanmamış ve yaralı kurtulanlar olduğu için.