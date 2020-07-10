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Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 07:18,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Levent Özeren gözaltında

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Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Levent Özeren gözaltında
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BİNALİ Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli sözleri sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Partili Levent Özeren (55), Bursa'da emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İYİ Partili Levent Özeren sosyal medya hesabında Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak!" paylaşımında bulundu. Özeren'in yaptığı paylaşımdan sonra tepkiler çığ gibi büyüdü. Her kesimden sert tepkiler gösterildi. Özeren, bir süre sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımı sildi.

İYİ Partili Özeren’in bu paylaşımı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan saat 22.30 sıralarında Özeren’i Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi oturduğu evinde gözaltına aldı.

Ayrıca internet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı olan Özeren’in Bursa Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İYİ Partili Levent Özeren’in çirkin sözlerine tepki yağıyor
İYİ Partili Levent Özeren’in çirkin sözlerine tepki yağıyor
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