Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi
Bursa'da, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.
Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından hakaret içeren sözler paylaşan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Levent Özveren, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle