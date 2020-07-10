MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi
GeriGündem Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 10.07.2020 - 19:24,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren adliyeye sevk edildi
Abone Olgoogle-news

Bursa'da, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Levent Özeren adliyeye sevk edildi.

Eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile ilgili Twitter hesabından hakaret içeren sözler paylaşan, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla Osmangazi ilçesinde gözaltına alınan Levent Özveren, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce İYİ Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Özeren, 2018 yılında yapılan seçimlerde aynı partiden milletvekili aday adayı olmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle