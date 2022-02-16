Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan Tarafsız Bölge'de önemli mesajlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye 16 yaşındaki Sılaya ağlıyor Kan donduran cinayetTürkiye 16 yaşındaki Sıla'ya ağlıyor! Kan donduran cinayet#Giresun
Rusyadan çok net açıklama: Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağızRusya'dan çok net açıklama: 'Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağız'#Aleksey Erkhov
Akılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı Beyni mi donduAkılalmaz hata... Altın madalya kaçınca spiker çok şaşırdı! 'Beyni mi dondu!'#Pekin 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak...Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak...#Binali Yıldırım
Kovid-19da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüşKovid-19'da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüş#Koronavirüs
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yokNATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok#Jens Stoltenberg
İSKİnin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildiİSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi#İSKİ
Günün kahramanı Samsundan Yaşlı kadını böyle kurtardıGünün kahramanı Samsun'dan! Yaşlı kadını böyle kurtardı#Samsun
Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Yeni Aziz Sancarlar burada yetişecek... Açılış heyecanıYeni Aziz Sancar'lar burada yetişecek... Açılış heyecanı!#Aziz Sancar
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Fenerbahçeye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'Fenerbahçe'ye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'
Hollandadan flaş Türkiye kararı Bugünden itibaren başlıyorHollanda'dan flaş Türkiye kararı! Bugünden itibaren başlıyor#Hollanda
Kâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir olduKâbusu yaşadılar... Hayatları yerle bir oldu!#Telegram
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan Tarafsız Bölge'de önemli mesajlar

#Binali Yıldırım#Elektrik#Fatura
Son dakika haberi: Binali Yıldırımdan Tarafsız Bölgede önemli mesajlar

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, yeni elektrik düzenlemesinin 60 milyondan fazla vatandaşı rahatlatacağını ifade etti.

Haberin Devamı

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* 210 sınırını pek öyle anlamadım. Sınır aynı kalacak. Ancak ucuz tarife dediğimiz 0'dan 210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. Yapılacak iyileştirme nüfus olarak aşağı yukarı 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak bir iş.

* Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu.

* 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğalgazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

Haberin Devamı

* Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

* Bu iş nereden çıktı, biz bu noktaya nasıl geldik? Vatandaşın hissiyatıyla yaklaşayım. Siz bize diyorsunuz ki elektrik üretim gücümüzü 32 bin megawatt'tan 100 bin megawatt'a çıkardınız. Çıkardınız da ne olacak. Zam olmaması lazım. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor? Bu soruyu soracak vatandaş. Onun cevabını verelim.

Gözden Kaçmasın

Kabine sonrası önemli mesaj Erdoğan: Canımızı yakan fiyat artışları, hepsi geçiciKabine sonrası önemli mesaj! Erdoğan: Canımızı yakan fiyat artışları, hepsi geçiciHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Binali Yıldırım#Elektrik#Fatura

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

 #Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme