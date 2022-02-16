Son dakika haberi: Binali Yıldırım'dan Tarafsız Bölge'de önemli mesajlar

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Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* 210 sınırını pek öyle anlamadım. Sınır aynı kalacak. Ancak ucuz tarife dediğimiz 0'dan 210'a kadar olan birim fiyat yeniden gözden geçirilecek. Yapılacak iyileştirme nüfus olarak aşağı yukarı 60 milyondan fazla insanı rahatlatacak bir iş.

* Esnafın, ticarethanelerin elektrik faturasının yükü fazlalaştı. Onların hesaplarını bozdu. 210 sınırına kadar bir iyileştirme düşünülüyor. Detayları açıklanmadı. İkincisi bu iki kademeli tarifeye ticarethane ve esnaf da dahil edildi. Bir üçüncü konu da dernekler, vakıflar, cemevleri, camiler gibi ticari amacı olmayan müesseseler de yine birinci kademe tarifenin içine sokuldu.

* 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğalgazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

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* Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

* Bu iş nereden çıktı, biz bu noktaya nasıl geldik? Vatandaşın hissiyatıyla yaklaşayım. Siz bize diyorsunuz ki elektrik üretim gücümüzü 32 bin megawatt'tan 100 bin megawatt'a çıkardınız. Çıkardınız da ne olacak. Zam olmaması lazım. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor? Bu soruyu soracak vatandaş. Onun cevabını verelim.