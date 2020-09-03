Son dakika haberi.. Binali Yıldırım duyurdu: Koronavirüs testimiz pozitif çıktı

Son dakika Twitter'dan açıklama yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

2- Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz. — Binali Yıldırım (@BY) September 3, 2020

HASTANEDEN AYRILDILAR

Yıldırım, Ankara Şehir Hastanesindeki tetkiklerinin ardından eşi Semiha Yıldırım ile hastaneden ayrıldı.

Yıldırım çiftinin tedavilerine evde devam edilecek.

YILDIRIM ÇİFTİNE GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamasından sonra çok sayıda isim Yıldırım'a geçmiş olsun mesajı paylaştı.

İşte o mesajlardan bazıları:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Binali Yıldırım beyefendi ve değerli eşi Semiha hanımefendiye acil şifalar diliyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için dua ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Binali Yıldırım beye ve kıymetli eşi Semiha hanıma acil şifalar diliyorum. Bu süreci en kısa sürede atlatacaklarına inanıyorum. Dualarımız sizinle. Rehavet ve panik yok. Tedbirleri elden bırakmayalım. Maske, mesafe ve temizlik hayati önemdedir.

İletişim Başkanı: Fahrettin Altun: Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavileri evde devam eden sayın Binali Yıldırım’a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah hastalığı sıkıntısız atlatarak bir an önce sağlıklarına kavuşurlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Binali Ağabey, her alanda verdiği mücadelesiyle başarılı işlere imzasını atmayı bilmiştir. Allah'ın izniyle, koronavirüsle mücadelesini de atlatacağına olan inancımız tamdır. Rabbim acil şifalar nasip eylesin inşallah

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde COVID-19 testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Binali Yıldırım Ağabeye ve değerli eşi Semiha Hanımefendiye acil şifalar diliyorum. İnşallah tez zamanda bu süreci atlatacaklarına inanıyorum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Sayın Binali Yıldırım'a ve kıymetli eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Son Başbakanımız ve AK Parti Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Beye ve Semiha Yıldırım Hanımefendiye acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda ve sağlıkla bu süreci atlatmalarını temenni ediyorum. Dualarımız sizinle.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Koronavirüse yakalanan son Başbakanımız, İzmir'imizin Milletvekili Sn. Binali Yıldırım'a, çok değerli Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye acil şifalar diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın Binali Yıldırım'a ve değerli eşi Semiha Yıldırım Hanım'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan en kısa sürede kendilerine şifa vermesini niyaz ediyorum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım Bey'e ve kıymetli refikaları Semiha Hanım'a acil şifalar diliyorum.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin: Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastaneye kaldırılan Sn. Binali Yıldırım'a acil şifa diliyorum. Ne yazık ki salgın kontrolden çıkmış durumda. Bir aydır uyarıyorum, Hükümetin bir an önce bilim insanlarını dinleyerek, gereken tedbirleri almasını bekliyoruz.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Koronavirüs testi pozitif çıkan Sn. Binali Yıldırım ve saygıdeğer eşi Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yıldırım çiftinin tez zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Son Başbakanımız Kıymetli @BY Binali Yıldırım Beyefendi ve eşi Semiha Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız; kendileri ve #COVID19 ile mücadele eden tüm vatandaşlarımız için.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Covid-19 testleri pozitif çıkan eski Başbakanımız ve Meclis Başkanımız Sn. Binali Yıldırım ile eşi Sn. Semiha Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesileyle Ankaralı hemşehrilerimizin salgın tedbirlerine riayet etmesini önemle hatırlatıyorum.