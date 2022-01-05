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Son dakika haberi: Bilim Kurulu'ndan önemli karar... Karantina süresi yeniden düzenlendi

#Bilim Kurulu#Koronavirüs#Vaka
Son dakika haberi: Bilim Kurulundan önemli karar... Karantina süresi yeniden düzenlendi

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarına dikkat çeken Bakan Koca, "Kişisel korunmanın önemi arttı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı." çağrısında bulundu. Pozitif vakaların karantina süresinin 7 gün olarak belirlendiğini açıklayan Bakan Koca, salgının yönetimi açısından hatırlama dozunun öneminin arttığını ifade etti. Ayrıca Bakan Koca, okullarda yüz yüze eğitimin devam edeceğini ve Türkiye'deki tüm müesseselerin kapanmadan okulların kapanmayacağını vurguladı.

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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Omicron varyantı etkisini giderek artırıyor. Bakan Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu, son gelişmelerin değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde;

Vaka sayıları artıyor. Kişisel korunmanın önemi arttı. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı.

Bilim Kurulumuz, salgının seyri, karantina kuralları, tedbirler ve aşı programı gündemi ile toplandı. Toplantımızda alınan kararlar maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır.

1. Omicron varyantı beklendiği üzere önemli bir vaka artışına neden olmuş durumda. Vaka sayılarındaki artış hastanelere henüz benzer oranda yansımamıştır. Omicron varyantının en çok yayıldığı İstanbul’da hastane yükünde belirgin bir artış gözlemlenmemiştir. Omicron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için yeterli veri olmamakla birlikte mevcut işaretler endişeye sebep olmamaktadır.

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KARANTİNA SÜRESİ KISALDI

2. Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer. Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

TEDBİR UYARISI

3. Yeni durumda kişisel tedbirlerin önemi artmıştır. Kişisel koruyucu ekipman kullanımı, kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda uzun süre geçirilmemesi ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

HATIRLATMA DOZU ÇAĞRISI

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4. Salgının yönetimi açısından hatırlatma dozu aşılarının önemi artmıştır. Mevcut aşı programımıza uygun olarak vatandaşlarımızın hatırlatma dozu aşılarını olması son derece önemlidir. Aşı olmuş kişilerin virüse karşı koruma altında olduğu, hastalığa yakalansa bile hastalığı hafif geçirdiği unutulmamalıdır.

5. Vakaların kolay bulaştığı kapalı ve kalabalık ortamlar;
A) Kalabalık toplantılar
B) Ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar
C) Havalandırması sınırlı eğlence mekanları
D) Restoran ve kafeteryalarda geçirilen maskesiz uzun sürelerdir.
Bu ortamlarda maske kullanımından taviz verilmemeli ve mümkün olan en büyük sosyal mesafeye uyulmalıdır.

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK

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6. Eğitim kurumlarımızda alınması gereken tedbirleri içeren çalışma rehberine tam riayet edilerek hareket edilmelidir. Okullarımızda maske kullanımı, hijyen kurallarına uyum ve ortam havalandırma kurallarına tam uyum gerekmektedir. Okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir. Ülkemizdeki tüm müesseseler kapanmadan okullarımız kapanmayacaktır. Tedbirlere uyarak eğitime devam edilecektir.

Son dakika haberi: Bilim Kurulundan önemli karar... Karantina süresi yeniden düzenlendi

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