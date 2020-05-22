Son dakika haberi: Bilim Kurulu’ndan hayati bayram uyarıları: Komşunuzla bile bayramlaşmayın

SEVDİKLERİNİZİ GÖRÜNTÜLÜ ARAYIN

Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu: “Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsin, apartman içi ziyaret yapmasın. Birbirlerini görüntülü arasınlar. Hiçbir şekilde ev ziyareti, ev oturmalarını önermiyoruz. Salgına karşı bugüne kadar aldığımız önlemler artık sonuç vermeye başladı. Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin.”

EVLERİNİZE ZİYARETÇİ KABUL ETMEYİN

Prof. Dr. Levent Yamanel: “Bayramda 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Bu kısıtlamanın sebeplerinden biri de insanların bayramı fırsat bilerek sosyal mesafe kuralını ihlal etmelerinin önüne geçmek. Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile. Ziyaretçi de kabul etmiyoruz. Yan komşumuzu bile. Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız. Virüse karşı dijital bir bayram geçireceğiz. Geleneksel kutlamamızı erteleyeceğiz.”

BÜYÜKLERİNİZİN ELİNİ ÖPMEYİN

Prof. Dr. Recep Öztürk: “Geçmiş bayramlardaki gibi muhabbetin, hürmetin olduğu bayramları gelecekte tekrar yaşayabiliriz. Bunun için bu bayramda fedakârlık yapacağız. Büyüklerimizi, çınarlarımızı bugüne kadar koruduk. Bu bayram büyüklerimizin elini öpmeyelim. Özellikle gençler bu hastalığı ‘sessiz’ geçiriyor. Yani hiçbir belirtisi olmadan, hasta olduklarından haberdar olmadan bu hastalığı geçiriyorlar. Ama bulaştırıcılıkları devam ediyor. O yüzden bu defaya mahsus ziyaretlerimizi görüntülü aramayla yapalım. Kimsenin hastalığına, acısına sebep olmayalım. Daha mutlu ve huzurlu bayramları mutlaka göreceğiz.”

BAYRAM TEBRİĞİNİ TELEFONLA YAPIN

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: “Salgının hâlâ devam ettiğini unutmayalım. Bu 4 günlük karantina süreci salgını kontrol altına alabilmek için çok iyi bir fırsat. Daha önümüzde çok bayramlar var. Bu bayramda mümkün olduğunca birbirimizden uzak kalalım. Ziyaretlere gitmeyelim, ziyaret kabul etmeyelim. Kutlamalarımızı telefonla yapalım.”

ŞEKER YERİNE MASKE VE KOLONYA HEDİYE EDİN

Prof. Dr. Ahmet Demircan: “Bu seneyi her alanda farklı geçiyoruz. Dolayısıyla bu bayramda farklı olacak. Eskisi gibi kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız. Bu büyüklerimizi korumak için çok önemli. Görüntülü arayabiliriz, sesli arayabiliriz. Değişik yaratıcı animasyonlar oluyor, dijital üretimler oluyor. Sonraki bayramlarda telafi ederiz. Bu bayram büyüklerimizin kıymetini nasıl bilmemiz gerektiğini de hatırlatmış oldu. Bayram şekeri yerine de birbirimize maske ve kolonya hediye edelim. Bu bayramın hediyesi maske olsun. Bu maskeleri de takalım. Aksesuar değil bunlar. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpmüyoruz. İlerde daha sağlıklı öpebilmek için.”

MESAFESİZ ALIŞVERİŞ

Ramazan Bayramı ve sokağa çıkma kısıtlamasına sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul’da Eminönü’ne adeta akın etti. Eminönü esnafı, fiyatları indirdiğini iddia ederken, vatandaşlar fiyatların cep yaktığını belirtti. Öte yandan alışveriş yapan vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmedi. Polis ekiplerinin defalarca uyarısına rağmen vatandaşlar adeta dip dibe alışveriş yaptı. Esnaf vatandaşları ne kadar uyarsa da sosyal mesafe unutuldu.

(Aydemir KADIOĞLU / İSTANBUL)



CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde bayram namazı kılınmayacağını, tekbir getirileceğini açıkladı. Başkanlıktan yapılan açıklamada özetle şunlar vurgulandı: “Bu yıl maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz COVID-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacak. Ramazan Bayramı’nın ilk gününde her ilin bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına yönelik uygulama yapılacak.” (ANKARA)