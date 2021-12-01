Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası dikkat çeken 'Omicron' açıklaması! 'Endişe verici bir gelişme yok'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağızBakan Koca müjdeyi duyurdu: 2500 TL ile 5 bin TL arasında zam yapacağız#Fahrettin Koca
Ballon dOr sonrası sular durulmuyor Bu kez Ronaldo... Kirli ve utanç verici...Ballon d'Or sonrası sular durulmuyor! Bu kez Ronaldo... 'Kirli ve utanç verici...' #Lionel Messi
Merkez Bankasından piyasaya müdahaleMerkez Bankası'ndan piyasaya müdahale#Merkez Bankası
Bilim Kurulu sonrası kritik Omicron açıklaması: Endişe verici bir gelişme yokBilim Kurulu sonrası kritik 'Omicron' açıklaması: Endişe verici bir gelişme yok#Fahrettin Koca
Bakan Koca son durumu açıkladı Dikkat çeken mesaj: Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecekBakan Koca son durumu açıkladı! Dikkat çeken mesaj: 'Salgının sonu zayıf varyantlarla gelecek'#Koronavirüs
Milli Eğitim Şûrasında öğretmenlerle ilgili tarihi kararlarMilli Eğitim Şûrası'nda öğretmenlerle ilgili tarihi kararlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağızErdoğan’dan asgari ücret açıklaması: Bugüne kadar olmuşun çok fevkinde bir artış yapacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Korkunç kaza Otomobil, kamyonun altına girdi... Çok sayıda ölü varKorkunç kaza! Otomobil, kamyonun altına girdi... Çok sayıda ölü var#İzmit
Milyonların beklediği toplantı İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlarMilyonların beklediği toplantı! İşte asgari ücretle ilgili masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Harekete geçildi Milyarlık vurgunda yeni gelişmeHarekete geçildi! Milyarlık vurgunda yeni gelişme#Bitrota
Herkesi tehdit ediyor Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası varHerkesi tehdit ediyor! Hesabınızı kontrol edin... 4 yıla kadar hapis cezası var#Sosyal Medya
Ebru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlarEbru Şallı isyan etti: Ne ara bu kadar kötü olmuş insanlar!#Ebru Şallı
Bizi kandırıyor, yemezler...'Bizi kandırıyor, yemezler...'#Fenerbahçe
Tam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne | Kimler risk altındaTam aşılı olup Covid-19’dan vefat edenlerin ortak noktaları ne? | Kimler risk altında?#COVID-19
Sahte şampuanlar tehlike saçıyor İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...Sahte şampuanlar tehlike saçıyor! 'İçine deterjan bile koyuyorlar, fazla köpürüyorsa...'#Sahte Ürün
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası dikkat çeken 'Omicron' açıklaması! 'Endişe verici bir gelişme yok'

#Fahrettin Koca#Omicron#Varyant
Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası dikkat çeken Omicron açıklaması Endişe verici bir gelişme yok

Koronavirüste yeni gelişmelerin takip edildiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yazılı bir açıklama geldi. Omicron varyantı tüm dünyada paniğe neden olurken, Bakan Koca yeni varyantların çıkmasının beklenen bir durum olduğunu, endişe verici bir gelişmenin olmadığını ifade etti.

Haberin Devamı

Bakan Koca'nın paylaştığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs Bilim Kurulumuz, Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, aşı programı, salgının seyri ve Turkovac gündemi ile bir araya geldi. Toplantımızda ele alınan sonuçları sıralamak gerekirse;

1. Bilim Kurulumuz, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz ve izlem merkezimizin titizlikle takip ettiği konulardan biri yeni varyantlar ve bunların salgının seyrine etkileridir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin takdir edilmesi gereken bir tarama alt yapısı ile yeni varyantı tespit ederek kamuoyu ile paylaşması son derece değerlidir. Yeni varyantın virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı anlaşılmıştır. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır. Ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. Mutasyonlar RNA virüsleri için beklenen bir durum olmakla birlikte virüsün güçlenmesi de yok olması da mutasyonlar ile gerçekleşmektedir. Ümit ederiz ki, bu mutasyon virüsün bir daha geri dönmemek üzere kaybolacağının işaretidir.

"OMICRON'A KARŞI TEDBİRLER ALINDI"

Haberin Devamı

2. Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarımızda gen sekanslama çalışmaları artırılmıştır. 17 bölge laboratuvarımızda elde edilen veriler, Ankara merkez referans laboratuvarımızda gen sekanslama yöntemi ile analiz edilmektedir. Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır. Bununla birlikte dünyada varyantın tespit edilmesini takiben ülkemizde hızla tedbir alınmış ve belirlenen ülkelerden doğrudan ya da temaslı yolcuların ülkemize giriş yapması geçici olarak durdurulmuştur. Şu an için yeni tedbirler alınmasını gerektiren bir durum yoktur. Süreç hassasiyetle izlenmektedir.

3. Yeni varyanta karşı aşıların etkililiği ile ilgili de değerlendirme yapılmıştır. Ülkemizde, aşıların karma olarak kullanıldığı da dikkate alındığında, önemli bazı avantajlarımız vardır. Literatürdeki yeni çalışmalar ve bakanlığımızın topladığı gerçek hayat verileri karma aşı kullanımının korumada üstünlük sağladığını ortaya koymaktadır. Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir.

4. Omicron varyantının bilinmeyen yönlerine karşı ise halen en güçlü tedbirlerimiz mesafe ve maske kullanımıdır. Kış mevsimi ile birlikte kapalı ortamlarda geçirilen süre artmıştır. Sağlığımız için zorunlu olmadıkça havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

Haberin Devamı

5. Yerli aşımız Turkovac acil kullanım onayı için uluslararası tanınırlığı olan, regülasyon otoritesi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza müracaat edilmiştir. Kurumun ilgili uzmanları ve bilim insanlarından oluşan komisyonun değerlendirmesini en kısa sürede tamamlayarak, uygun görmesi halinde yıl bitmeden yerli aşımızın yaygın kullanıma gireceğini bir kez daha müjdelemek isterim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fahrettin Koca#Omicron#Varyant

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth, Kate ile Williamı öyle görmeye dayanamadı

Kraliçe Elizabeth, Kate ile William'ı öyle görmeye dayanamadı

#Kate Middleton
Tam bir Amerikan rüyası Twitterın başına geçen isimsiz CEO Parag Agrawal

Tam bir Amerikan rüyası! Twitter'ın başına geçen 'isimsiz CEO' Parag Agrawal

#Parag Agrawal
Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil