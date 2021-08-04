Son dakika haberi: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan kritik açıklama

Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından paylaştığı açıklamaya şu notu düştü:

"Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsızlığa, karşıtlığa elverişli değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez."

KORONAVİRÜS TABLOSUNDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı 3 Ağustos corona virüs tablosuna göre 256 bin 163 kovid-19 testi yapılmış, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıkmış, 126 kişi hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vaka sayısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."

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