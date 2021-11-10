Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama! Hatırlatma dozu 18 yaş ve üstü herkes için başlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Meteoroloji uyarmıştı Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Kar yağışı etkili oldu: Her yer beyaza büründü#Kar
Pjanic, Barcelonaya dönecek mi Yeni karar...Pjanic, Barcelona'ya dönecek mi? Yeni karar... #Miralem Pjanic
Şentoptan Türkkan tepkisi: Galiz hakaretin geçmişte bir örneği yokŞentop'tan Türkkan tepkisi: Galiz hakaretin geçmişte bir örneği yok#TBMM Başkanı
BionTEch aşı olanlar için çok önemli karar Yarından itibaren başlıyor...BionTEch aşı olanlar için çok önemli karar! Yarından itibaren başlıyor...#Koronavirüs
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türkte... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladıTUSAŞ Genel Müdürü Kotil CNN Türk'te... Projenin maliyetini ve bitiş tarihini açıkladı#Temel Kotil
Bakan Kocadan kritik çağrı Son durumu açıklarken bir kez daha hatırlattıBakan Koca'dan kritik çağrı! Son durumu açıklarken bir kez daha hatırlattı#Koronavirüs
Malatyada çöken bina... Soruşturmada flaş gelişmeMalatya'da çöken bina... Soruşturmada flaş gelişme!#Malatya
Moody’s’ten Türkiye’ye mali çıpa övgüsüMoody’s’ten Türkiye’ye "mali çıpa" övgüsü#Moody’S
MHPli kadın milletvekillerinden Türkkana tepki Akşenerin tutumu da eleştirildiMHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki! Akşener'in tutumu da eleştirildi#Lütfü Türkkan
Polonya-Belarus göçmen krizi... AB Rusyayı suçladı: Türkiyeye benzetmek dezenformasyondurPolonya-Belarus göçmen krizi... AB Rusya'yı suçladı: Türkiye'ye benzetmek dezenformasyondur#Peter Stano
Türkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesiTürkiye bu dehşeti konuşuyor... İşte samuray kılıçlı canavarın ifadesi!#Başak Cengiz
Erdoğandan CHPye büyükelçilere mektup tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardıErdoğan'dan CHP'ye 'büyükelçilere mektup' tepkisi: Gazi bunları sopayla kovalardı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aboubakar depremi Ayrılık haberini duyurdularAboubakar depremi! Ayrılık haberini duyurdular#Beşiktaş
Doping muamması Köfte yiyip maça çıkınca...Doping muamması! Köfte yiyip maça çıkınca...#Çağla Büyükakçay
Alec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandıAlec Baldwin olayında flaş gelişme... Belgeler sızdı, sır perdesi aralandı!#Alec Baldwin
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama! Hatırlatma dozu 18 yaş ve üstü herkes için başlıyor

#Koronavirüs#Bilim Kurulu#Hatırlatma Dozu
Son dakika haberi: Bilim Kurulu sonrası flaş açıklama Hatırlatma dozu 18 yaş ve üstü herkes için başlıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yazılı açıklama paylaşan Bakan Koca, 18 yaş ve üzeri, mRNA aşısı olmuş ve aşının uygulanmasının üzerinden 6 ay geçmiş herkes için hatırlatma dozunun yarından itibaren devreye gireceğini duyurdu. Koca, tedbirlere uyum çağrısını yinelerken yerli koronavirüs aşısı Turkovac için de vatandaşları gönüllü olmaya davet etti. Bakan Koca'nın dikkat çektiği bir başka nokta ise 8-16 yaş grubundaki çocuklarda vaka oranının gösterdiği düşüş ve bu gelişmenin salgının seyrine yansıması oldu.

Haberin Devamı

Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun salgın seyri ve aşı programıyla toplandığını anımsatarak toplantıda ele alınan önemli sonuçları şu şekilde sıraladı:

1. Vaka sayılarının yaş dağılımı ile vefatların yaş dağılımları dikkate alındığında son 1 ay içindeki vakaların %15’i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdan oluşuyor. Ancak, vefatların %84,8’i 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi koruma zorunluluğumuz halen devam ediyor. Gençler hastalığı daha hafif geçirseler de virüsü hastalığı ağır geçirebilecek kişilere taşıyabilmektedir. Ayrıca aşıların temel koruyucu etkisi, hastaneye yatışların ve ölümlerin engellenmesindedir. Büyüklerimizi korumak için gençlerimizin tedbirlere uyması hayati önem taşımaktadır.

2. Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay zaman geçmiş 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir.

Gözden Kaçmasın

Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu BioNTech hatırlatma dozu uygulaması başladıSağlık Bakanı Koca duyurmuştu! BioNTech hatırlatma dozu uygulaması başladıHaberi Görüntüle

YERLİ AŞIDA MÜJDE: 2 BİN GÖNÜLLÜYE ULAŞILDI

Haberin Devamı

3. Yerli aşımız Turkovac da gündemimizdeki önemli bir konuydu. Daha önce sizleri kendi aşımızı kullanıma alabilmek için gönüllü olmaya davet etmiş ve 3.000 gönüllü ile yerli aşımızın seri üretime geçebileceğini ifade etmiştim. Gönüllü olan vatandaşlarımıza çok teşekkür ederek bugün itibariyle 2.000 gönüllü sayısına ulaşmış bulunduğumuzu müjdelemek isterim. Halen 1.000 gönüllüye ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu gücü hayata geçirmek için 18-59 yaş arası 2 doz aşı olmuş sağlıklı vatandaşlarımızı hatırlatma dozu için Turkovac gönüllüsü olmaya davet ediyorum.

4. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Okul çağındaki çocuklarımızın vakalar içindeki oranının azalıyor olması salgının seyrini olumlu etkileyebilecektir.

5. Günlük vaka sayılarının hızlı tırmanışlar göstermemesi sağlık tesislerinin yükünün kontrol edilebilir kalmasını sağlamaktadır. Hastanelerimizde servis ve yoğun bakım yatak doluluk oranlarının kontrollü seyri önemli bir güvencedir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Bilim Kurulu#Hatırlatma Dozu

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç