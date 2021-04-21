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Haber Giriş: 21.04.2021 - 20:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bilal Ekşi duyurdu! İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

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Son dakika haberi: Bilal Ekşi duyurdu! İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını duyurdu.

İki ülkeden Türkiye'ye yolcu gelebileceğini açıklayan Bilal Ekşi'nin paylaşımı şöyle;

İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor.

Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir.

BAKANLIKTAN 81 İLE GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valisine gönderdiği genelgede İngiltere ve Danimarka uçuşlarına getirilen kısıtlamanın kaldırıldığını duyurdu. Yurt dışından gelen kişilerin son 72 saatte yapılan PCR testi sonucunun negatif olma zorunluğunun bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Hindistan'dan gelecek yolcular için de bazı uygulamalar gerçekleşecek. Buna göre; Hindistan'dan gelecek yolcuların son yetmiş iki saatte yapılan PCR testinin negatif çıkmış olma zorunluluğu aranacak. Yolcuların Türkiye'ye girişlerinin ardından ise 14 gün karantina uygulanacak.

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