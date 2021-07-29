Son dakika haberi... Beyoğlu'nda yangın paniği

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde yükselen dumanlar, bölgeye yakınlığı nedeniyle Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yangın çıktığı şeklinde yorumlandı. Fakat alevlerin Pierre Loti Fransız Lisesi'nin Beyoğlu yerleşkesindeki binada çatı izolasyonu sırasında çıkan yangından kaynaklandığı anlaşıldı.



RUS YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu gelişmenin ardından Rus yetkililer sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birtakım mecralarda Rusya'nın İstanbul Başkonsololosluğu'nda yangın çıktığına ilişkin yanlış bilgilere yer verildi. Olay, Başkonsolosluk binasının yakınlarındaki bir binada gerçeklemiş ancak gelen bilgilere göre yangın kontrol altına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.







Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara