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Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 04.11.2020 - 15:14 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Beyoğlu'nda evde yangın paniği

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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda evde yangın paniği
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Son dakika haberi... İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı bir binada yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Beyoğlu Tarlabaşı bir binada yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayakla kaçarak kurtuldu.

Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Yangında mahsur kalan bir kişinin aydınlatma direğine tutunup, kayarak kaçma anları kameraya yansıdı. Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri müdahale ediyor. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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