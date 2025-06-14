Son dakika haberi... Beştepe'de güvenlik zirvesi toplantısı

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL GELİŞMELERE YÖNELİK HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

GÜVENLİK ZİRVESİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.