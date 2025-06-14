×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi... Beştepe'de güvenlik zirvesi toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 20:22

Son dakika haberi... İran-İsrail çatışması devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Kritik toplantıya Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın ve AK Parti Sözcüsü Çelik katıldı. Toplantıda Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

Haberin Devamı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE’NİN MUHTEMEL GELİŞMELERE YÖNELİK HAZIRLIKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalı süreç bütün boyutlarıyla ele alındı.

Güvenlik toplantısında İsrail’in bölgede giderek yayılan saldırganlığına ilişkin gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi için ortaya konan diplomatik çabalar, saldırıların küresel ve bölgesel güvenliğe etkileri ve alınacak tedbirler, Türkiye’nin muhtemel gelişmelere yönelik hazırlıkları değerlendirildi.

GÜVENLİK ZİRVESİNE ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İran#İsrail

BAKMADAN GEÇME!