İHA
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Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yol çöktü, araç içine düştü
İstanbul Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy ve Üsküdar'da yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.
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