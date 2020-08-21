Son dakika haberi... Beşiktaş'ta yol çöktü, araç içine düştü

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı 'Kuvvetli sağanak yağış' uyarısının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle Mecidiyeköy ve Üsküdar'da yolları su bastı, araçlar mahsur kaldı.