Son dakika haberi: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat koronavirüse yakalandı
Son dakika haber... Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Akpolat, hastalığa yakalandığını, "Değerli komşularım, Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanıştım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi, ailemle birlikte karantinadayız. En kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz." notuyla paylaştı.
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