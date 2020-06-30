MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
GeriGündem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.06.2020 - 21:08,Son Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün dünyaya gelen oğlu Hamza Salih için kendisi arayanlara teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından son dakika yaptığı paylaşımda "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz  Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin." ifadesini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle