Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından son dakika yaptığı paylaşımda "Arayan, mesaj atan ve hayır duada bulunan herkese teşekkür ederiz Allah (cc) evlat isteyenlere bu eșsiz duyguyu lütfetsin, türlü sebeplerle evlat hasreti çekenlere de sabır ve metanet versin." ifadesini kullandı.