Son dakika haberi: BDDK'dan suç duyurusu! İsimleri tek tek paylaştı

Haberin Devamı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."

BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu kişiler şöyle;



Rüşdü Saraçoğlu, Mustafa Sönmez, Okan Aybar, Eren Bolgün, Ali Yıldız, Alican Uludağ, Mehmet Şerif Altun, Ahmet Altay, Mehmet Aslan, Şeref Oğuz, İzzet Özgenç, Selçuk Geçer, Erk Acarer, Emin Çapa, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay ve Burhanettin Bulut ve Twitter hesapları yer aldı.