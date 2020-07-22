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Şahin BOZKURT İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bayrampaşa'da silah sesleri

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Bayrampaşa Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Bayrampaşa, Terazidere Parkı'nda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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