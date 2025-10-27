×
Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın oldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2025 00:22

Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediye Meclisi'nin Başkan Vekilini seçmek üzere yapılan Meclis Toplantısı'nda AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimlerini, son turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın kazandı.

Belediye Başkanvekilliğine seçilen Akın, seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, ittifakımız il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir emaneti Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibariyle 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa AK Parti belediyeciliğini getiriyoruz. Bu dava bitmedi, bitmeyecek."

İTİRAZ EDİLEN PUSULA

Akın, CNN Türk muhabiri Serdar Er'in itiraz edilen pusulayla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2 perdelik tiyatro oynamaya çalışıyorlardı. Birinci perde mahkemeden geri dönmüştü. İkincisini yapmaya çalıştılar. Arkadaşlarımın desteğiyle bertaraf ettik. Okuma yazma bilen herkes iradenin ne olduğunu görüyordur."



