Son dakika haberi... Bayrampaşa Belediye Başkan vekili İbrahim Akın oldu

Haberin Devamı

Bayrampaşa ilçe Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Belediye Başkanvekili seçimlerini, son turda 37 oyun 19'unu alan Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Akın kazandı.

Belediye Başkanvekilliğine seçilen Akın, seçildikten sonra yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir emaneti devraldık. Bana destek veren tüm meclis üyesi arkadaşlarıma, ittifakımız il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün bir emaneti Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibariyle 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa AK Parti belediyeciliğini getiriyoruz. Bu dava bitmedi, bitmeyecek."

İTİRAZ EDİLEN PUSULA

Akın, CNN Türk muhabiri Serdar Er'in itiraz edilen pusulayla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2 perdelik tiyatro oynamaya çalışıyorlardı. Birinci perde mahkemeden geri dönmüştü. İkincisini yapmaya çalıştılar. Arkadaşlarımın desteğiyle bertaraf ettik. Okuma yazma bilen herkes iradenin ne olduğunu görüyordur."





