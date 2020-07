Son dakika haberi: Bayramda seyahat kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları



'ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI'



Kurban için tüm kurumlarımız hazırlıklarını tamamlamıştır. Kesilecek küçük ve büyük baş kurbanlıkların hepsi yerli üretimdir.

Gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetim vasıtasıyla alınmıştır. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza dikkatli olmalarını istiyoruz. Virüs salgının devam ettiği şu günlerde gerek bayramlaşırken gerek kurban keserken sosyal mesafe, temizlikten asla taviz vermeyelim. İnşallah çoğu gitti azı kaldı. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek, ihtiyaçlarını karşılamak için 26,5 milyar liralık nakit ödeme yaptık.



'ŞEHİT ASKERLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM'



Askerlerimizi taşıyan otobüsün kaza yapması sonrası ölü ve yaralılarımızın olduğunu öğrendik. Komutanlarımız olay yerine intikal etti ve mevcut durumla ilgili bilgileri aldılar. Bu elim kazada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken yaralılarımıza da şifa bulsun.



'KENDİ GÜCÜNÜN FARKINDA BİR TÜRKİYE VAR'



Allah'ın yardımı milletimizin desteğiyle zorlukların üstesinden geliyor hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. Hep ifade ettiğim gibi, en büyük gücümüz kardeşliğimiz birliğimizdir. Bu gerçeği görenler tüm güçleriyle milletimizin birliğine, bütünlüğüne saldırmaktadır. Türkiye'yi hala geçmişin zayıf ve ürkek devleti sananlar bu saldırılarla netice almayı hayal ediyorlar. Halbuki her alanda alt yapasını geliştirmiş bir Türkiye var. Kendi gücünün farkında bir Türkiye var. Bizim kimsenin hakkında, toprağında, zenginliğinde gözümüz yok. Tek arzumuz kendi hakkımızı, hukukumuzu çıkarlarımızı korumaktır.



'HEM MASADA HEM SAHADA GEREKLİ MÜCADELEYİ VERİYORUZ'

Müzakere ve adil anlaşmalar yoluyla çözülebilecek meselerle ülkemizi dışlamaya çalışanlar bu cevapla karşılaşacaklarını bilmelidir. Dünyada devletler ve toplumlar arasındaki mücadelenin değiştiğinin farkındayız. Siyasi ekonomik, askeri her türlü rekabetin değişen diline kendimizi sürekli yeniliyoruz. Hem masada hem sahada gerekli mücadeleyi veriyoruz.



'AYASOFYA İBADETHANE OLARAK HİZMET VERMEYİ SÜRDÜRECEKTİR'



Ayasofya'nın Fatih'în vakfiyesine yeniden uygun bir şekilde ibadete açılması ülkemizin egemenlik haklarını kullanma konusundaki kararlığınının son örneklerindendir. Fetih'in en önemli hatırası olan Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık müzeye dönüştürme tartışmalarının yaşanmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Fatih'in 1453 yılında camiye çevirdiği Ayasofya, artık milletimize ve tüm İslam dünyasına bir ibadethane olarak hizmet vermeyi sürdürecektir. Buradan Müslümanlar dışında Hristiyan alemi de aynı şekilde ziyaretini yapabilecektir. Hazırlıkların ardında 24 Temmuz'da cuma namazıyla Ayasofya kuleleri ezan, salavat tedbir sesleriyle inledi. Hizmetine ömrümüzü adadığımız İstanbul'un artık bize tebessümle baktığını tüm kalbimizle hissediyoruz. Yarım bin yıl boyunca bu ulumabedin kutbelerini ezanla çınlatan ecdadımızı hürmetle yad ediyoruz. Adeta Ayasofya'nın önündeki gençlik yıllarımızı hatırlıyoruz. 83 milyon vatandaşımızın her birinin bizimle aynı duygular içinde olduğunu biliyoruz. Bu mabedin sıradan bir müze yerine ibadethane olarak kullanılması her vatandaşı mutlu ettiğine inanıyoruz. Milletimiz varını yoğunu ortaya koyarak düşmanı topraktan attıktan sonra bu mabedin kubbeleri şükür duasıyla inlemiştir. Bugün yeniden yemin ediyoruz bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz.



'ASIRLIK HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ'



Türkiye bugün yeni bir dirilişi mücadelesi veriyor. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Gizli veya açık tüm saldırılara rağmen tek bilek tek yürek olarak 7 düvele karşı vatan savunması yapıyoruz. Asırlık hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürmeye devam ediyoruz. Ülkemizin 4 bir yanında açtığımız okullara, hastanelere, köprülere ve diğer eserlere bu topraklara vurduğumuz mühürler olarak gördüğümüz camiler olarak adeta bir ruh inşa ediyoruz. Milletimizin inancını besleyen kaynaklar diri kaldığı sürece bunların hepsinin üstesinden Allah'ın izniyle geliriz.



'GENÇLERİMİZE SESLENMEK İSTİYORUM'



Camilerimiz dini ve sosyal etkileri ile hayatımızda ne kadar yer tutuyorsa geleceğimize o kadar güvenli bakabiliriz. Buna karşılık camilerimiz ne kadar boş kalırsa gönül toprağımız o kadar çoraklaşıyor demektir. Gençlerimize seslenmek istiyorum o yüzden. Gençler camilerimizi ihmal etmeyin, ne kadar secdeye kapanırsanız camilerimiz kadar güçlü olacaksınız. Camilerimiz ne kadar sessizliğe gömülürse akıbetimiz o kadar karanlığa gömülüyor demektir. İşte bunun için Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışı secdelerle yeniden buluşması demek değildir. Bu adımla bir milletin adeta yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bir zamanlar topluca sabah namazları derdik. Gençlik olarak lise çağlarımız hep birlikte sabah namazlarına giderdik. Şimdi yeninden aynı dönemin başlamasının Ayasofya ile çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu adımla dünyadaki tüm mazlumların yeninden bir ümit ışığının yanışına şahitlik ediyoruz. Milletimizin için ne diliyorsak tüm kardeşlerimiz tüm insanlık için aynı şeyi istiyoruz. Bu kadim toprakların ilk insandan bu güne kadar geçirdiği tüm safhalar bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden akarken başka türlüsünü düşünemezdik.



AYASOFYA'DA 500 KİŞİLİK GÜVENLİK EKİBİ



İşte 86 yıllık hayalimiz olan Ayasofya'yı yeninden Kur'an'la namazla cemaati ile buluşturduk. Rabbim bizleri hak yoldan, şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın diliyorum. Şu andan itibaren 24 saat açık olacak dedik ya, 500 kişilik bir güvenlik ekibi görev yapacak. Bunun için de İçişleri Bakanıma ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şey tabi burası için, Ankara'daki camilerimiz için de geçerli. Ve bu süreç içerisinde hat, tesip bunun yanında şu anda Ayasofya'da içeride ve dışarıda yapacağımız birçok çalışma var. Bütün bu çalışmalarla beraber Ayasofya'yı tüm insanlığa yeni haliyle inşallah takdim etmenin heyecanı içerisindeyiz.

MUHALEFETE TEPKİ



Demokraside muhalefete çok iş düşer. Yıllarca muhalefet saflarında mücadele etmiş biri olarak bu görevleri iyi biliyorum. Demokrasi güçlü muhalefetten güç kazanır, muhalefet demek yapılan her işe karşı çıkmak değildir. Bir tarafta milletini ve ülkesinin büyümesi için gecesini ve gündüzlerini katarak çalışanlar vardır. Diğer tarafta ise ülkesinin geleceği için en küçük eser bile üretmemiş, çaba göstermemiş olanlar vardır. Bunlar için ülkemizin Doğu Akdeniz'deki Ege'deki haklarını koruma mücadelesi de aynı hükümdedir. Terör örgütlerine göz kırpan, darbecilere arka çıkan bu zihniyetin yaptığı işin adı muhalefet olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir demokrasi tanımı yoktur. İşlerinde ülkeyi yönetmek için eğitimden sağlığa, ulaştırmadan tarıma herhangi alanda dişe dokunur somut teklifli program ortaya koyan var mı. İşte kongre yaptılar sadece söyledikleri biz geliyoruz. Eğitimde, adalette, dış politika da ne yapacaksın? Var mı? Yok. Muhalefet adına tek yaptıkları şey, bizi ve hükümetimizi yalan ve iftiralar atmaktır. Hayatımızın hiçbir döneminde mükemmel olduğumuzu, en iyisini yaptık iddia etmiyoruz. Hep çabaladık, koştuk koşturduk ama ortaya eser koyduk. Kusursuz olan sadece yaradandır. İnsan aklı yanında, eksikleriyle hatalarıyla maruf bir varlıktır.



Hizmetlerimizin yanında bu hasbi ve samimi duruşumuzun yanında milletimizin gönlünde 18 senedir yer ettik. Rabbim Cumhur ittifakının bu dayanışmasını inşallah daha güçlü bir şekilde yola devam etmesini nasip etsin. Hep yeni atılımlar peşinde koşuyoruz, her yeni günü bir önceki günün ilerisine taşımaya çalışıyoruz.