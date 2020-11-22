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Haber Giriş: 22.11.2020 - 18:15 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bayburt'ta korkutan deprem

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Son dakika haberi: Bayburt'ta korkutan deprem
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Son dakika haberi... Bayburt’ta saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

Son dakika haberi...  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Bayburt merkezde saat 17. 40’da 3.8 büyüklüğüne bir deprem meydana geldi. Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bayburt merkezde hissedildi. Vatandaşların panik yaşadığı depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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