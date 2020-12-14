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Haber Giriş: 14.12.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Batman'da hamile kadına darp! Yere yığıldı

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Son dakika haberi... Batman'da hamile kadına darp! Yere yığıldı
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Batman’da sokak ortasında hamile olduğu öğrenilen bir kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından itilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Batman merkez Bahçelievler Mahallesi 1601 sokakta yaşandı. Yaya olarak sokakta seyreden Güler G. adındaki hamile kadın, ismi öğrenilemeyen bir erkek tarafından önce sözlü saldırıya uğradı.

YERE YIĞILDI

Tepki göstermesi üzerine tekme ile itilen kadın sokak ortasında yere yığıldı. Saldırıyı yapan şahıs olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar hamile kadına yardım ederek ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Güler G. tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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