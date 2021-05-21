Son dakika haberi... Batman'da bir askeri tesise saldırı girişimi! Valilikten açıklama geldi

Batman Valili'ğinden yapılan açıklamada, kentteki bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi. Açıklamada, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur." ifadelerine yer verildi.

MSB: HERHANGİ BİR HASAR MEYDANA GELMEDİ



Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Batman’daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak’taki 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır." denildi.

PKK terör örgütü, iki gün önce de Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunmuş, maket uçakları etkisiz hale getirilmişti.

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