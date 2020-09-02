Son dakika haberi... Barış Atay'a saldırıda yeni gelişme! Tutuklandılar
Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli de "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan şüpheli Ö.C., Ç.Ç. ve Ç.B.'nin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından şüphelileri "kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Şüphelilerin savcılık ifadesinde, yol verme meselesi üzerine aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın kavgaya dönüştüğünü, Barış Atay Mengüllüoğlu'nun milletvekili olduğunu ise daha sonra medyadan öğrendiklerini söylediği öğrenildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Polisin, olaya karıştığı iddia edilen diğer şüpheli K.T.'yi arama çalışmaları sürüyor.
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