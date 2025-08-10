×
HABERLER

Son dakika haberi: Balıkesir'de 6.1'lik deprem sonrası yıkılan binalar var! İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#BALIKESİR#Balıkesir'de Deprem#6.1 Büyüklüğünde Deprem
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 20:26

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak deprem sonrası onun üzerinde binanın yıkıldığını CNN TÜRK'te açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale ve Yalova gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD ve diğer acil yardım ekipleri bölgeye sevk edildi.

AFAD: PERSONEL VE ARAÇ SEVKİ YAPILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin, Manisa, İzmir, Uşak ve Bursa illerinde hissedildiğini ve Çanakkale, İzmir, Afyonkarahisar, Uşak, Bursa, Sakarya, Kütahya, Bilecik, Manisa ve Kocaeli AFAD İl Müdürlüklerinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel ve araç sevki yapıldığını bildirdi.

BİR BİNA YIKILDI

Deprem sonrası Balıkesir Sındırgı'da bir bina yıkıldı.

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak deprem sonrası onun üzerinde binanın yıkıldığını bildirdi.

Serkan Sak şu açıklamalarda bulundu:

Zaten birkaç gündür depremler olmaktaydı. Bu kez güçlü sallandık. Afet bölgesinde birkaç bina yıkıldı. 10'un üzerinde binamızda yıkılma var. Şuan net bir sayı yok. İlçe merkezindeki binamızda 6 kişinin yaşadığı bina çöktü. 4 kişiyi çıkardık, 2 kişiyi kurtarma çalışmalarımız sürüyor. Çevre köylerde de yıkılan binalar mevcut. Keşif yapmaya çalışıyoruz.

