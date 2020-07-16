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Alper KORKMAZ/ İSTANBUL , (DHA)
Haber Giriş: 16.07.2020 - 15:36,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakırköy’de zincirleme trafik kazası

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İstanbul Bakırköy'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. 

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  • Bakırköyde kaza
  • Bakırköyde kaza
  • Bakırköyde kaza
  • Bakırköyde kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza saat 14.00 sıralarında Ataköy Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobillerden biri  trafik ışıklarında yavaşlayınca arkadan gelen araçlar zincirleme trafik kazası yaptı. Bir cip ile kamyonetin arasında  otomobiliyle kalan sürücü Ekrem Ekici aracında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Ekici'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.  Yaralı sürücü 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.  

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. 

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