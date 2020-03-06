Son dakika haberi: Bakar Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.



Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Bakan Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Suriye sınırının sınır noktasındaki birliklerinde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2’nci Ordu Taktik Komuta Yeri’ne geçti.https://t.co/pWTRFKG5E9 pic.twitter.com/cOYFcaIyxP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 6, 2020

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