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AA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 19:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlıktan yeni genelge! Koronavirüs denetimleri sıkılaştırılacak

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Son dakika haberi: Bakanlıktan yeni genelge! Koronavirüs denetimleri sıkılaştırılacak
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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.

Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek.

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile taksiler tek tek durdurulacak ve tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.

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