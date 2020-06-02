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Haber Giriş: 02.06.2020 - 23:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık'tan flaş açıklama! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Bakanlık'tan flaş açıklama! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Tünceli’nin Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten ’Şerzan’ kod adlı Hasan Ataş’ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof, 2 adeta el bombası ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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