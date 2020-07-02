Son dakika haberi: Bakanlıktan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:



Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan önlemler sonucu 2020 yılının 6 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düşüş sağlandı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri, yürütülen eğitimler etkisini göstermeye başladı. 2020 yılının 6 aylık döneminde 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 oranında düştü. 2020’nin 6 aylık döneminde 115 kadın hayatını kaybederken, geçen yıl aynı dönemde 173 kadın hayatını kaybetti.

Bu yılın Haziran ayı ile geçen yılın aynı dönemi mukayese edildiğinde ise kadın cinayetlerinde yüzde 18 azalış görüldü. Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik çalışmalar ve alınan tedbirler ise artarak devam ediyor. Hedefimiz aile içi ve kadına yönelik şiddetin tamamen son bulmasıdır.

KOLLUK TARAFINDAN ALINAN ÖLEYİCİ TEDBİR KARARINDA GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 66 ARTIŞ OLDU

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019’un 6 aylık döneminde kolluk tarafından şiddet uygulayanlara yönelik 201 bin 921 önleyici tedbir kararı alınırken, bu yıl bu karar yüzde 66 artış ile 320 bin 322 oldu.

Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 6 ayında 24 bin 489 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 49‘luk artışla 40 bin 966 koruyucu tedbir kararı verildi.

111 BİN 62 KOLLUK PERSONELİNE EĞİTİM VERİLDİ

1 Kasım 2019-1 Haziran 2020 tarihleri arasında Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 62 kolluk personeline “aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele” konusunda eğitim verildi. Pandemi döneminde ise eğitimlere uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği” ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81’den 1.005'e çıkartıldı.

463 BİN 688 KİŞİ KADES UYGULAMASINI İNDİRDİ

2018 yılında hizmete giren “Kadın Acil Destek (KADES)” uygulamasını bugüne kadar 463 bin 688 kişi indirdi 33 bin 97 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu.