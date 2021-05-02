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DHA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 20:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Süre 2 gün daha uzatıldı

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Süre 2 gün daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlandı. Çalışan ve iş yeri yetkilisinin imzasıyla düzenlenen manuel çalışma izni görev belgesinin geçerlilik süresi 7 Mayıs Cuma 24.00'e kadar uzatıldı.

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'a kadar kullanılmasına imkan tanındı.

İçişleri Bakanlığından çalışma muafiyet izni belgesi açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma muafiyet izni belgesi açıklaması

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