Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu! Süre 2 gün daha uzatıldı

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'a kadar kullanılmasına imkan tanındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara