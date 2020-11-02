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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 20:10 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... Bakanlık duyurdu! 'Matkap Türkali-1'de dönecek'

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Son dakika haberi... Bakanlık duyurdu! 'Matkap Türkali-1'de dönecek'
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Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih sondaj gemisinin Türkali-1 kuyusuna ulaştığı bildirildi. Dönmez paylaşımında, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek" dedi

Son dakika haberi...  Fatih'in Türkali-1'de ilk tespit kuyusunu kazacağı belirtilen açıklamada, "Fatih aradı, buldu. Şimdi de ilk tespit kuyusunu kazacak. Matkap Türkali-1'de dönecek." ifadesine yer verildi. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih, 19 Ekim'de Karadeniz'deki doğal gaz rezervi çalışmalarının ardından bakım için Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesi açıklarına ulaşmıştı.

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