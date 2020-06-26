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Haber Giriş: 26.06.2020 - 22:41,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi: Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Hakkari Kavaklı bölgesinde, polis ve jandarmanın işbirliğiyle gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari Kavaklı bölgesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca müşterek gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı

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