Son dakika haberi: Bakanlar deprem bölgesinde son durumu aktardı... Üçgenleme metoduyla çalışma yürütülüyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül İzmir 112 Acil Çağrı Merkezinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Sağlam olmayan hiçbir binaya vatandaşlarımızın girmemesi çağrısını yineliyorum. Bizler sağlam olduğunu gördüğümüz binalara girmelerine izin vereceğiz." uyarısında bulundu. Bakan Pakdemirli göçük altında kalan vatandaşların üçgenleme metoduyla yerlerinin tespit edilme çalışmalarının yürütüldüğünü ifade etti. Adalet Bakanı Gül, soruşturma başlatıldığını bildirdi.
"14:51 sularında Seferihisar ilçemizin açıklarında 6.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 4 üzeri 30, toplamda 315 artçı deprem meydana geldi. Ege Bölgesi'nin tamamında deprem hissedildi.
İzmir Merkez'de Bornova ve Bayraklı'da ekip görevlendirmeleri yapıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. 21 vatandaşımız hayatını kaybetti, 799 vatandaşımız yaralı. Hastanelerimizde herhangi bir eksiklik bulunmamaktadır. Arama kurtarma çalışmalarını 17 bina olarak başlatmıştık. 8'nde çalışmalar tamamlandı. 9'unda devam ediyor. Deprem sonrasında tüm bakanlıklarımız teyakkuza geçirilmiş, destek ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Arama faaliyetlerinin yapıldığı yerlere kontrollü olarak doğalgaz ve elektrik veriyoruz. İhbarlar 112 hattımıza geliyor. Gelen tüm ihbarlar değerlendirilmektedir.
TSK tarafından da dronelarla bölgenin tamamına ilişkin uçuşlar yapıldı.
Tespitler yapıldı. Bu tespitler neticesinde binalarda hasar tespiti yapıldı. Yoğunluk olan bölgelerimize bu çerçevede ekipleri aktaracağız.
Depremin seviyesi 3 olarak belirlenmiştir. Tüm illerden ekipler bu kapsamda sevk edilmiştir.
Herhangi trafikle ilgili bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Tüm yollarımız açıktır. Alt yapımızla ilgili herhangi bir hasar da söz konusu değildir.
Bütün çalışmalarımızın olduğu alanda hem aile bakanlığımızdan hem ilgili bakanlıklarımızdan personellerimiz depremzede vatandaşlarımızın yanındadır.
Herhangi bir kamu binasında bir sorun yaşanmadı. 1 tane hastanede problem çıktı. Oradaki hastaların hepsini de başka hastanelere sevk ettik. Barınma ihtiyacını gidermek amacıyla AFAD ve Kızılay bölgeye 3 bin çadır bölgeye sevk edildi. 10 bin yatağımız ve battaniyemiz de çadırların içinde vatandaşımızın ihtiyacını karşılamak için bölgeye sevk edildi. Beslenme ihtiyacını karşılamak üzere 56 bin 300 kişilik mobil beslenme sağlandı.
Yoğun bir şekilde ekiplerimiz sahadalar. Yapılması gereken her türlü destek, yardım bölgede fiilen yapılmaktadır. En kısa zamanda enkaz çalışmalarını bitirip, diğer taraftan hasar tespit çalışmalarını bin kişiyle başlatacağız.
Yıkılan binaların yanında ağır hasarlı binaları gördük. Kalıcı konutlarla ilgili çalışmayı da AFAD'ımız TOKİ'miz yönetecekler."
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:
"Genel itibarıyla ne ulaşımda, ne hastaneyle, ne barınmayla alakalı bir problem kalmamış gözüküyor. Operatörler baz istasyonlarını kullanarak, göçük altında kalan vatandaşlarımızı üçgenleme metoduyla yerlerini tespit çalışmaları yürütüyorlar.
Buse kızımız kurtuldu. Ailesi de çıktı. İnci kızımız henüz çıkmadı. İnşallah umut bağladığımız herkes göçük altından sağlıklı bir şekilde çıkar.
Evinde vakit geçirmek istemeyen vatandaşlar kamu kurumlarında açtığımız yerleri kullanabilirler.
İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları:
"Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.
Önceliğimiz enkaz altında kalan canlarımız. Onlara yönelik yapılan kurtarma çalışmalarıdır. Dualarımız önce bu canlarımızın kurtulmasına yönelik. Bu süreç sağlandıktan sonra birebir oradaki yapılarla ilgili kusurlu yapılarla ilgili savcılığımız tarafında titizlikle soruşturulacaktır.
Birlik beraberliğimizi bozacak nefret suçu anlamına gelecek her türlü fiile karşıda kolluk kuvvetleri talimatlandırılmıştır."
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