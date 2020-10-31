Son dakika haberi: Bakanlar deprem bölgesinde son durumu aktardı... Üçgenleme metoduyla çalışma yürütülüyor

Depremin seviyesi 3 olarak belirlenmiştir. Tüm illerden ekipler bu kapsamda sevk edilmiştir.

Herhangi trafikle ilgili bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Tüm yollarımız açıktır. Alt yapımızla ilgili herhangi bir hasar da söz konusu değildir.