Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' paylaşımlarına ilişkin açıklama

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olaylarla ilgili yeni açıklama yaptı.

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X hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin BOT; paylaşımların yüzde 68’inin ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.