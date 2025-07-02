Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya açıkladı... Saraçhane’de 42 şahıs gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki mitinge ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 şahsın yakalandığını ve haklarında adli işlemler başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."