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Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya açıkladı... Saraçhane’de 42 şahıs gözaltına alındı

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya açıkladı... Saraçhane’de 42 şahıs gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 01:18

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 şahsın yakalandığını ve haklarında adli işlemler başlatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane’deki mitinge ilişkin X hesabından açıklama yaptı. 

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edip güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 42 şahsın yakalandığını ve haklarında adli işlemler başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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