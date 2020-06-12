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Son dakika haberi! Bakan Varank'tan flaş açıklama: Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." açıklamasını yaptı.
Bakan Varank, yerli sentez ilaçla ilgili "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor" diye konuştu.
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